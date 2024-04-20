Виллиан Роша прокомментировал поражение в матче с «Ахматом»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал поражение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). Напомним, на 19-й минуте бразильский футболист армейцев получил прямую красную карточку.
«Все матчи достаточно сложные. Мы прекрасно понимали, что «Ахмат» был в нижней части турнирной таблицы, и мы прекрасно понимаем, что они хотят оттуда выбраться. Они приехали сюда, чтобы играть. Мы пропустили два мяча, но это футбол — такое случается. Сейчас надо думать о следующих матчах», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.
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