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Виллиан Роша прокомментировал поражение в матче с «Ахматом»

Виллиан Роша прокомментировал поражение в матче с «Ахматом»
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал поражение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). Напомним, на 19-й минуте бразильский футболист армейцев получил прямую красную карточку.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Все матчи достаточно сложные. Мы прекрасно понимали, что «Ахмат» был в нижней части турнирной таблицы, и мы прекрасно понимаем, что они хотят оттуда выбраться. Они приехали сюда, чтобы играть. Мы пропустили два мяча, но это футбол — такое случается. Сейчас надо думать о следующих матчах», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

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