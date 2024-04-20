Защитник ЦСКА Роша: возможно, моё нарушение не тянуло на удаление

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша считает, что его нарушение не тянуло на удаление в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). На 19-й минуте бразильский футболист армейцев получил прямую красную карточку.

«Возможно, моё нарушение не тянуло на удаление, потому что у меня не было злого умысла. Просто был эпизод с борьбой за мяч. Я прекрасно понимаю, что матч со «Спартаком» важный. Я желаю успехов своим партнёрам в предстоящем поединке», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Таким образом, защитник московского ЦСКА Виллиан Роша из-за дисквалификации пропустит матч 21-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком». Встреча состоится 25 апреля.