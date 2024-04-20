Конате: мы сами создали себе сложности с ЦСКА, но главное, что победили

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал победу над ЦСКА со счётом 2:1 в матче 25-го тура РПЛ.

«Была очень тяжёлая игра вначале. Когда игрок ЦСКА получил красную карточку, игра сразу стала другой. Мы сами создали себе сложности, пропустив с пенальти, но главное, что победили. Эти очки нам очень важны, и мы очень рады.

В команде хорошая атмосфера. Нам было важно одержать победу. Сейчас мы себя очень хорошо чувствуем. Будем готовиться к игре с «Сочи». Надеюсь, всё будет хорошо», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.