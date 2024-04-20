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Конате: не могу объяснить, что случилось с «Балтикой», — Бразилия тоже проигрывала 1:7

Конате: не могу объяснить, что случилось с «Балтикой», — Бразилия тоже проигрывала 1:7
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате после победы над ЦСКА со счётом 2:1 в матче 25-го тура РПЛ поделился мыслями о разгромном поражении грозненцев в игре 24-го тура чемпионата с «Балтикой» (1:7).

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

«Не могу объяснить, что случилось. Это футбол. Бразилия тоже проигрывала Германии 1:7. Главное, что мы сейчас выиграли», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в матче с ЦСКА Конате появился на поле на 71-й минуте и успел стать автором результативной передачи и забитого гола. Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

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