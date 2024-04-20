Конате: не могу объяснить, что случилось с «Балтикой», — Бразилия тоже проигрывала 1:7

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате после победы над ЦСКА со счётом 2:1 в матче 25-го тура РПЛ поделился мыслями о разгромном поражении грозненцев в игре 24-го тура чемпионата с «Балтикой» (1:7).
«Не могу объяснить, что случилось. Это футбол. Бразилия тоже проигрывала Германии 1:7. Главное, что мы сейчас выиграли», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, в матче с ЦСКА Конате появился на поле на 71-й минуте и успел стать автором результативной передачи и забитого гола. Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером.
После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.
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