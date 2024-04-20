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Игроки «Ахмата» ярко праздновали победу, Федотов недоумевал. Лучшие фото матча с ЦСКА

Игроки «Ахмата» ярко праздновали победу, Федотов недоумевал. Лучшие фото матча с ЦСКА
Игроки «Ахмата» ярко праздновали победу
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Сегодня, 20 апреля, состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 63-й минуте. Отличился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, реализовавший 11-метровый удар. На 79-й минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт, а на 87-й минуте форвард Бернард Бериша принёс победу гостям.

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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