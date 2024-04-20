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Чалов третий раз в карьере достиг отметки в 10 голов за сезон в РПЛ

Чалов третий раз в карьере достиг отметки в 10 голов за сезон в РПЛ
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов забил свой 10-й гол в текущем сезоне РПЛ. Это его третий сезон с 10+ голами. В XXI веке только у Ахмеда Мусы так же много сезонов с 10+ голами за армейцев.

Сегодня, 20 апреля, состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1. В составе армейцев автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.

Напомним, ранее Фёдор Чалов продлил контракт с московским ЦСКА. Предыдущий трудовой договор между сторонами был рассчитан до декабря 2024 года. Новое соглашение действует до конца следующего сезона.

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