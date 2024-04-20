Экс-игрок «Челси» Лэмпард: страшно, как далеко может зайти Коул Палмер

Бывший полузащитник и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об игре вингера «синих» Коула Палмера после полуфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:1).

«Страшно, как далеко может зайти Коул Палмер. Уровень, который он показал, — невероятен. Я медленно втягивался. В этом я отдаю должное Палмеру. Мне потребовался год, чтобы чувствовать себя комфортно в «Челси». Он зашёл в раздевалку и сказал: «Я настоящий мужчина», и он справился. Он может стать одним из тех элитных игроков, которые продолжают подниматься по своему уровню всё выше.

Коул Палмер пришёл в клуб, который находится в сложном моменте. Возможно, это пошло ему на пользу, поскольку позволило ему выделиться, но нелегко прийти с такой уверенностью и тихим высокомерием.

Сегодня для него поставлена ​​ещё одна галочка. «Уэмбли», большое давление, против «Манчестер Сити», сможете ли вы снова выступить на высоком уровне? А он только что сделал это. Тот факт, что он так быстро взялся за дело, просто поразителен, и невозможно сказать, как далеко он сможет зайти в «Челси» и Англии», — приводит слова Лэмпарда ВВС.

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». Лондонцы заплатили за игрока сборной Англии € 47 млн. В составе «синих» Палмер провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.