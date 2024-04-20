Дивеев: у меня есть вопросы к судье, что не давал играть в некоторых моментах с «Ахматом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который завершился со счётом 2:1 в пользу грозненской команды, прокомментировал судейство в этой игре.

«У нас есть игроки, которые могут заменить в матче со «Спартаком». Не вижу в этом сильной проблемы.

Сегодня была интересная игра по единоборствам как с нашей, так и со стороны «Ахмата». Да, может, у меня вопросы к судье, что не давал играть в некоторых моментах, но некоторые фолы правильно судил», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.