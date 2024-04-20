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Дивеев: у меня есть вопросы к судье, что не давал играть в некоторых моментах с «Ахматом»

Дивеев: у меня есть вопросы к судье, что не давал играть в некоторых моментах с «Ахматом»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который завершился со счётом 2:1 в пользу грозненской команды, прокомментировал судейство в этой игре.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«У нас есть игроки, которые могут заменить в матче со «Спартаком». Не вижу в этом сильной проблемы.

Сегодня была интересная игра по единоборствам как с нашей, так и со стороны «Ахмата». Да, может, у меня вопросы к судье, что не давал играть в некоторых моментах, но некоторые фолы правильно судил», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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