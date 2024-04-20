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Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал победу над ЦСКА

Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал победу над ЦСКА
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о победе в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1). Встреча состоялась сегодня, 20 апреля. Она прошла в Москве. Игра закончилась победой подопечных Адиева со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Сейчас много можно рассуждать о каких‑то нюансах, но я бы не стал акцентировать внимание на чём‑то одном. Для команды, оказавшейся в немного пикирующей ситуации, важна победа. Даже больше скажу, нам было важно сыграть какой‑то отрезок матча более правильно, более достойно, потому что в предыдущих играх мы не выглядели командой. Задачей тренерского штаба было, чтобы мы были целостной командой в игре. Это главный вывод», – сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

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