«Верона» вырвала победу у «Удинезе» в матче 33-го тура Серии А
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20 апреля 2024 года завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Игра началась в 21:45 мск. Она закончилась победой хозяев со счётом 1:0.
Италия - Серия А . 33-й тур
20 апреля 2024, суббота. 21:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Коппола – 90+3'
В компенсированное время в составе хозяев забил Диего Коппола.
Сейчас «Верона» занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко после 33 матчей. «Удинезе» находится на 17-й строчке, заработав 28 очков.
Напомним, первая игра между «Удинезе» и «Вероной» в нынешнем сезоне итальянской Серии А состоялась 3 декабря 2023 года. Она завершилась ничейным результатом – 3:3.
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