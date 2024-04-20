«Верона» вырвала победу у «Удинезе» в матче 33-го тура Серии А

20 апреля 2024 года завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Игра началась в 21:45 мск. Она закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

В компенсированное время в составе хозяев забил Диего Коппола.

Сейчас «Верона» занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко после 33 матчей. «Удинезе» находится на 17-й строчке, заработав 28 очков.

Напомним, первая игра между «Удинезе» и «Вероной» в нынешнем сезоне итальянской Серии А состоялась 3 декабря 2023 года. Она завершилась ничейным результатом – 3:3.