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Эдгар Севикян стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша»

Эдгар Севикян стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша»
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Будапештский «Ференцварош», в котором выступает бывший полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян, третий раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу. Отметим, что в составе венгерского клуба также выступает экс-защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес.

Венгрия - OTP Банк Лига . 29-й тур
20 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ференцварош
Будапешт
Окончен
0 : 0
Кишварда
Кишварда

В субботу, 20 апреля, «Ференцварош» сыграл вничью с «Кишвардой» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Венгрии и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 15 очков. Всего в венгерской лиге будет сыграно 33 тура.

В составе клуба из Будапешта Эдгар Севикян принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.

Турнирная таблица чемпионата Венгрии
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