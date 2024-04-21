«Мы счастливы». Томас Тухель подвёл итоги недели для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал результат матча 30-го тура Бундеслиги с «Унионом», в котором мюнхенцы разгромили соперника со счётом 5:1.

«Мы счастливы. Это было идеальное завершение идеальной недели с тремя победами. Вы не можете принимать это как должное. Мои комплименты команде. Это была командная игра, потому что это была сложная игра.

«Унион» играл с двумя нападающими и двумя «десятками», что потребовало много работы от наших защитников. Мы забили в нужные моменты. Это было очень хорошее выступление. Мы предъявляем к себе самые высокие требования и хотим побеждать, где бы мы ни были», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Кёльн» со счётом 2:0, а в среду обыграла «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 30 матчей. «Унион» находится на 14-м месте, заработав 29 очков.