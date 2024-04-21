Алан Ширер: Коул Палмер — луч света этого «Челси»

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о полузащитнике «Челси» Коуле Палмере после полуфинального матча «синих» с «Манчестер Сити» (0:1).

«Коул Палмер – луч света этого «Челси», сердце команды. Что бы хорошего ни происходило — он причастен к этому. Его техника, его отношение, его умение найти и выполнить пас в нужный момент.

Маурисио Почеттино отчаянно хотел, чтобы Палмер получил один из этих больших, больших шансов на победу, а не Николаса Джексона, потому что результат был бы другим. Игрок высочайшего уровня», — приводит слова Ширера ВВС.

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». Лондонцы заплатили за игрока сборной Англии € 47 млн. В составе «синих» Палмер провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.