«Мы заслужили победу с таким счётом». Томас Мюллер — о разгроме «Униона»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 30-го тура Бундеслиги с «Унионом», в котором мюнхенцы разгромили соперника со счётом 5:1.

«Мы показали хорошую игру. Мы были более агрессивны и впоследствии выиграли владение мячом высоко на поле. Когда мы действительно теряли мяч, «Унион» время от времени показывал нам, какую угрозу они могут представлять для нас со своими контратаками.

Однако в целом мы были агрессивны и не позволили сопернику забить лёгкий гол. Второй гол перед перерывом, очевидно, сыграл нам на руку. В начале второго тайма мы стали играть лучше, нас было не остановить, и мы заслужили победу с таким счётом. Это была идеальная неделя с тремя победами», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Кёльн» со счётом 2:0, а в среду обыграла «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 30 матчей. «Унион» находится на 14-м месте, заработав 29 очков.