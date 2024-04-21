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«Мы заслужили победу с таким счётом». Томас Мюллер — о разгроме «Униона»

«Мы заслужили победу с таким счётом». Томас Мюллер — о разгроме «Униона»
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 30-го тура Бундеслиги с «Унионом», в котором мюнхенцы разгромили соперника со счётом 5:1.

Германия - Бундеслига . 30-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Горецка – 29'     0:2 Кейн – 45+1'     0:3 Мюллер – 53'     0:4 Тель – 62'     0:5 Мюллер – 66'     1:5 Вертессен – 90+1'    

«Мы показали хорошую игру. Мы были более агрессивны и впоследствии выиграли владение мячом высоко на поле. Когда мы действительно теряли мяч, «Унион» время от времени показывал нам, какую угрозу они могут представлять для нас со своими контратаками.

Однако в целом мы были агрессивны и не позволили сопернику забить лёгкий гол. Второй гол перед перерывом, очевидно, сыграл нам на руку. В начале второго тайма мы стали играть лучше, нас было не остановить, и мы заслужили победу с таким счётом. Это была идеальная неделя с тремя победами», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Кёльн» со счётом 2:0, а в среду обыграла «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 30 матчей. «Унион» находится на 14-м месте, заработав 29 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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