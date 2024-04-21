Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Федотов назвал причину неожиданного поражения своей команды от «Ахмата»

Тренер ЦСКА Федотов назвал причину неожиданного поражения своей команды от «Ахмата»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о неожиданном домашнем поражении от грозненского «Ахмата» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Мы много говорили о сопернике, о том, что это хорошая сильная команда. Речи о недооценке и быть не может. В начале матча мы завладели преимуществом, но соперник закрылся. Мы искали шансы, старались идти вперёд, но случилось первое удаление, после чего свои шансы в быстрых переходах искал соперник. Однако мы и в составе десяти человек не давали сопернику ничего делать, шли вперёд, реализовали пенальти. Качественно оборонялись, но в конце, к сожалению, пропустили довольно лёгкие голы», — приводит слова Федотова официальный сайт ПФК ЦСКА.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Федотов назвал «глупейшими» удаления Роши и Дивеева в игре с «Ахматом»
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили файер-шоу после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android