Тренер ЦСКА Федотов назвал причину неожиданного поражения своей команды от «Ахмата»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о неожиданном домашнем поражении от грозненского «Ахмата» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

«Мы много говорили о сопернике, о том, что это хорошая сильная команда. Речи о недооценке и быть не может. В начале матча мы завладели преимуществом, но соперник закрылся. Мы искали шансы, старались идти вперёд, но случилось первое удаление, после чего свои шансы в быстрых переходах искал соперник. Однако мы и в составе десяти человек не давали сопернику ничего делать, шли вперёд, реализовали пенальти. Качественно оборонялись, но в конце, к сожалению, пропустили довольно лёгкие голы», — приводит слова Федотова официальный сайт ПФК ЦСКА.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице.

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