Игрок «Барселоны» Ямал спрогнозировал результат предстоящего «эль класико»

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16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал высказался о возможном результате предстоящего матча между каталонской командой и мадридским «Реалом» в рамках 32-го тура Ла Лиги.

«Мой прогноз на «эль класико»? Я уверен, что мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол», – приводит слова Ямала Madrid Zone.

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Напомним, после 31 тура испанской Примеры «Реал» набрал 78 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на восемь очков. «Эль класико» стартует сегодня, 21 апреля, в 22:00 мск.

16-летний Ямал в нынешнем сезоне принял участие в 43 матчах «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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