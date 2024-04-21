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Игрок «Барселоны» Ямал спрогнозировал результат предстоящего «эль класико»

Игрок «Барселоны» Ямал спрогнозировал результат предстоящего «эль класико»
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16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал высказался о возможном результате предстоящего матча между каталонской командой и мадридским «Реалом» в рамках 32-го тура Ла Лиги.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мой прогноз на «эль класико»? Я уверен, что мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол», – приводит слова Ямала Madrid Zone.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, после 31 тура испанской Примеры «Реал» набрал 78 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на восемь очков. «Эль класико» стартует сегодня, 21 апреля, в 22:00 мск.

16-летний Ямал в нынешнем сезоне принял участие в 43 матчах «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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