Стало известно будущее форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в ближайшее время продлит контракт с миланским клубом, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, стороны подпишут новое 5-летнее соглашение сразу после получения «Скудетто». 26-летний аргентинец получит зарплату в € 9 млн в год.

За шесть туров до финиша «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя в лице «Милана». На третьем месте располагается «Ювентус». У Туринского клуба 64 очка.

Лаутаро выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за € 23 млн. В текущем сезоне он забил 26 голов и отдал два ассиста в 39 матчах за клуб во всех турнирах.