Довбик вышел на четвёртое место в списке лучших украинских бомбардиров в истории топ-5 лиг

Украинский форвард «Жироны» Артём Довбик отличился голом в ворота «Кадиса» в домашнем матче 32-го тура Ла Лиги.
Это его 18-й гол в чемпионате Испании — теперь он находится на 4-й позиции в списке лучших украинских бомбардиров в топ-лигах. Артём обошел Александра Заварова, у которого 17 мячей.
Довбик в этом сезоне забил 18 голов и сделал 7 ассистов в 33 матчах за «Жирону» – имеет 25 очков по системе «гол+пас».
Лучшие украинские бомбардиры в топ-5 лигах Европы:
1. Андрей Шевченко – 136 голов
2. Андрей Воронин – 53
3. Руслан Малиновский – 27
4. Артём Довбик – 18
5. Александр Заваров – 17
6. Андрей Ярмоленко – 11
7-8. Сергей Ребров – 10
7-8. Евгений Коноплянка – 10
9-10. Юрий Максимов – 9
9-10. Виктор Цыганков – 9