Довбик вышел на четвёртое место в списке лучших украинских бомбардиров в истории топ-5 лиг

Украинский форвард «Жироны» Артём Довбик отличился голом в ворота «Кадиса» в домашнем матче 32-го тура Ла Лиги.

Это его 18-й гол в чемпионате Испании — теперь он находится на 4-й позиции в списке лучших украинских бомбардиров в топ-лигах. Артём обошел Александра Заварова, у которого 17 мячей.

Довбик в этом сезоне забил 18 голов и сделал 7 ассистов в 33 матчах за «Жирону» – имеет 25 очков по системе «гол+пас».

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Лучшие украинские бомбардиры в топ-5 лигах Европы:

1. Андрей Шевченко – 136 голов

2. Андрей Воронин – 53

3. Руслан Малиновский – 27

4. Артём Довбик – 18

5. Александр Заваров – 17

6. Андрей Ярмоленко – 11

7-8. Сергей Ребров – 10

7-8. Евгений Коноплянка – 10

9-10. Юрий Максимов – 9

9-10. Виктор Цыганков – 9