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«Анчелотти плакал в своём кабинете». Каземиро рассказал грустную историю ухода из «Реала»

«Анчелотти плакал в своём кабинете». Каземиро рассказал грустную историю ухода из «Реала»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро вспомнил свой уход из «Реала».

«Когда я уже был близок к тому, чтобы уйти, я зашёл в кабинет Анчелотти, а он плакал. Я спросил его: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Казе, я не знаю, я просто хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил».

Тогда я усомнился, стоит ли уходить», – приводит слова Каземиро El Chiringuito.

Бразильский полузащитник перебрался в английский клуб из мадридского «Реала» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 70,65 млн. В составе «сливочных» 32-летний опорник провёл семь лет, сыграв в 336 матчах. Каземиро выиграл с мадридским клубом 15 трофеев.

В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт Каземиро рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночная стоимость составляет € 30 млн.

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