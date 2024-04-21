Федотов — о дисквалификации Файзуллаева: в пылу борьбы игрок может забыть обо всём

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о дисквалифицирующей жёлтой карточке узбекского вингера Аббосбека Файзуллаева, полученной на седьмой минуте домашнего матча 25-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Жёлтая карточка Файзуллаева на седьмой минуте — говорим ли мы до матча с игроками, что стоит быть аккуратнее? Мы всегда контролируем такие вещи, объясняем, что нельзя получать желтые. Говорили об этом, но в пылу борьбы игрок может забыть обо всём», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

20-летний узбекский вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев на седьмой минуте домашнего матча с «Ахматом» (1:2) в 25-м туре РПЛ получил жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в чемпионате и привела к дисквалификации игрока на дерби со «Спартаком» 25 апреля в перенесённом 21-м туре.

Также футболист пропустит выездную игру 26-го тура РПЛ с «Балтикой» и первый матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» в связи с отъездом в сборную Узбекистана на молодёжный Кубок Азии, в рамках которого проводится континентальный олимпийский отбор.