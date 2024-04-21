Месси набрал 14 очков по системе «гол+пас» в девяти матчах всех турниров текущего сезона

В ночь с 20 на 21 апреля мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле завершился матч МЛС. «Интер Майами» на своём поле сыграл обыграл «Нэшвилл» со счётом 3:1. По ходу матча капитан и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.

Таким образом аргентинец продлил результативную серию со старта сезона до 9 матчей. То есть, Месси пока отличается голевым действием в каждой встрече нового сезона, в которой принимает участие. На этом отрезке на счету форварда «Интер Майами» девять голов и пять результативных передач во всех турнирах.

На данный момент «Интер Майами» с 18 очками за 10 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нэшвилл» с семью очками расположился на 25-й строчке свободной таблицы.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника