«Хави» может стать новым тренером «Милана» — Sky Sport Italia

Испанский специалист Хави, на текущий момент возглавляющий «Барселону», рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность нового главного тренера «Милана». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, миланский клуб активно изучает специалистов, которые могли бы заменить Стефано Пиоли. Подчёркивается, что советник владельца «россонери» Златан Ибрагимович хочет, чтобы Хави пришёл в «Милан» после того, как покинет «Барселону» по окончании сезона.

Среди других потенциальных кандидатов на пост нового главного тренера итальянского клуба называются Рубен Аморим («Спортинг»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Сержиу Консейсау («Порту»).

Напомним, на протяжении последних месяцев активизировались слухи о том, что руководство «Милана» намерено уволить Пиоли.