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«Зенит» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 16:15

«Зенит» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 16:15
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Сегодня, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги-2023.2024, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Матч начнётся в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ соперники встречались в десятом туре. В том противостоянии «Оренбург» на своём поле одержал победу со счётом 3:1.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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