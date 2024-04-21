«Зенит» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 16:15

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги-2023.2024, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Матч начнётся в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ соперники встречались в десятом туре. В том противостоянии «Оренбург» на своём поле одержал победу со счётом 3:1.