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Игрок «Ахмата» Ловат: Магомед Адиев даёт команде много уверенности — нам это необходимо

Игрок «Ахмата» Ловат: Магомед Адиев даёт команде много уверенности — нам это необходимо
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Защитник «Ахмата» Лукас Ловат рассказал о влиянии главного тренера грозненского клуба Магомеда Адиева на команду.

«Магомед Адиев даёт нам много уверенности, помогает команде. Это единственное, что необходимо в данный момент. Атмосфера в «Ахмате» очень хорошая, мы победили ЦСКА», — сказал Ловат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Адиев был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в начале нынешнего месяца. Вчера, 20 апреля, в матче 25-го тура чемпионата России грозненский клуб обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 23 очка и на текущий момент занимает 14-е место. В следующем туре подопечные Адиева сыграют с «Сочи». Встреча состоится 25 апреля.

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