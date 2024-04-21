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«Спартак» предложил двухлетний контракт тренеру «Галатасарая» Окану Буруку — Yeni Asir

«Спартак» предложил двухлетний контракт тренеру «Галатасарая» Окану Буруку — Yeni Asir
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«Спартак» предложил двухлетний контракт главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку. Об этом сообщает Yeni Asir.

По информации источника, московский клуб предлагает 50-летнему турецкому специалисту контракт с зарплатой € 2,5 млн в год до вычета налогов. В общей сложности с учётом бонусов за подписание и за спортивные достижения Бурук может заработать € 7,5 млн за два года.

Подчёркивается, что Бурук положительно отнёсся к предложению красно-белых и попросил московский клуб дать ему время на ответ, поскольку «Галатасарай» сейчас борется за чемпионство в Турции.

Напомним, Бурук возглавляет турецкий клуб с лета 2022 года. За этот период под его руководством команда провела 89 матчей во всех турнирах, в которых 68 раз победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

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