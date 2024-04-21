Чанов: в матче с «Ахматом» игроки ЦСКА расслабились — подумали, после «Балтики» справятся

Бывший игрок и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ, в котором красно-синие уступили «Ахмату» со счётом 1:2.

«Матч ЦСКА и «Ахмата» получился очень интересным, событий [даже] чересчур много. В моменте с первым удалением Роша просто опоздал за игроком соперника — он тянулся за мячом, злого умысла не было. Если бы Роша хотел сделать что-то плохое, так легко нападающий «Ахмата» не отделался бы. Потом, когда играешь в меньшинстве, — это проблема. А затем добавилось и второе удаление. Это было не совсем понятно. К тому же достаточно чётко получали четвёртые карточки некоторые игроки, поэтому тренерский штаб решил пойти на замены.

Какие матчи у ЦСКА идут дальше? Там «Спартак» и три игры с «Зенитом». Я думаю, что ребята, учитывая прошлый матч «Ахмата» с «Балтикой», немножко расслабились. Игроки ЦСКА подумали, что справятся. Отсюда эта неаккуратность в моментах с удалениями и жёлтыми карточками. Недостаточная концентрация в каждом из моментов.

Не сказал бы, что Файзуллаев получал жёлтую карточку специально, чтобы раньше уехать в сборную. Это чересчур. Но, конечно, вызывает сомнения», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.