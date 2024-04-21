Игрок «Торпедо» Бабурин: Кононов спокойный и сдержанный, нам комфортно с ним работать

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился мнением о главном тренере московской команды Олеге Кононове, возглавившего клуб в минувшем январе.

«Слово «мягкий» не очень подходит. Скорее он спокойный и сдержанный. Команда того уровня, к которому мы стремимся, не всегда нуждается в криках и подобных вещах. Но нам, чтобы побеждать, надо прибавлять во всём.

С тренером какого типа мне комфортнее работать? Моя работа больше связана с тренером вратарей. Но могу сказать, что с Кононовым нам работать комфортно», — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.ру».

Напомним, после 27 туров Мелбет Первой лиги «Торпедо» набрало 35 очков и занимает 11-е место.

В нынешнем сезоне Бабурин принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл на ноль. В общей сложности вратарь провёл на поле 2250 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.