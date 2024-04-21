Игорь Калинин: «Факелу» нужно выиграть все оставшиеся матчи в сезоне

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказал мнением об игре команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

«В матче с «Краснодаром» нам не хватило забитых голов, что тут еще говорить. Положение команды в таблице на нас давит, но сейчас нам нужно выиграть все оставшиеся игры. Посмотрим, что будет в конце сезона», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Напомним, после 24 матчей Российской Премьер-Лиги «Факел» набрал 26 очков и занимает 11-е место.

В нынешнем сезоне Калинин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 602 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.