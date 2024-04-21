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«Пари НН» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

«Пари НН» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ
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Сегодня, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Стартовые составы команд.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ерманов, Боселли.

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Бителло, Тюкавин.

После 23 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 10-е место. «Динамо» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды ранее встречались в 8-м туре. В том противостоянии «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе бело-голубых голом отметился Фёдор Смолов. За «Пари НН» гол забил Николоз Кутателадзе.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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