ЭСК поддержала решение судьи не ставить пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) поддержала решение судьи Сергея Иванова не назначать 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 97-й минуте матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2). Ранее краснодарский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в этом эпизоде.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Зенит» на 97-й минуте матча.

Вратарь Михаил Кержаков («Зенит») вступает в единоборство за верховой мяч с Игнасио Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади в нормальной манере.

По мнению всех членов комиссии, вратарь не нарушает правила игры. В его действиях нет элементов безрассудства, а незначительный контакт между вратарем и соперником происходит по инерции, не влияет на игровые действия нападающего и не является наказуемым.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», — сказано на сайте РФС.