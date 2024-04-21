Масалитин: удаления ЦСКА в игре с «Ахматом» я не мог представить в страшном сне

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение московского клуба в домашнем матче 25-го тура РПЛ-2023/2024 с «Ахматом» (1:2).

«Перед игрой было понятно, что будет нервно. «Ахмату» отступать некуда, а команда южная и будет играть на грани фола. Но удаления ЦСКА я в страшном сне не мог представить. Армейцы хорошо начали матч. Но, например, зачем Зделар опять играет защитника? Он непрофильный игрок обороны. Вся опасность исходила в его зоне.

ЦСКА не хватало агрессии впереди. После удаления ЦСКА продолжал играть, как и до этого. После замен «Ахмата» давление на армейцев начало увеличиваться. У ЦСКА были проблемы сзади, а Келлвен, Набабкин и Лукин сидят на скамейке.

Что касается Аббоса, то если ты его планируешь выпускать на игру со «Спартаком», зачем его ставить с «Ахматом»? Что это было? Неопытность или специально перед сборной? Народ гадает. Появляются вопросы ко всем, в том числе и к Федотову. Почему он не усилил защиты, чтобы сохранить игру?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён защитник Виллиан Роша, а на 89-й минуте прямую красную карточку получил ещё один игрок обороны Игорь Дивеев.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице.