«Сочи» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 18:15

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Сегодня, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Матч начнётся в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 матчей чемпионата России «Сочи» набрал 18 очков и занимает 16-е место. «Урал» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 23 очка и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды ранее встречались в 12-м туре. В том противостоянии «Сочи» разгромил «Урал» со счётом 4:1. В составе сочинского клуба голами отметились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев. Единственный гол «Урала» забил Андрей Егорычев.