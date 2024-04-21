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Футболистки «Спартака» одержали выездную победу над командой «Звезда-2005»

Футболистки «Спартака» одержали выездную победу над командой «Звезда-2005»
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Завершился матч 6-го тура женской Суперлиги, в котором пермская «Звезда-2005» встречалась с московским «Спартаком».Встреча прошла на стадионе «Звезда» в Перми. В качестве главного арбитра встречи выступила Александра Пономарёва. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

Россия - Суперлига (ж) . 6-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Окончен
1 : 2
Спартак (ж)
Москва
0:1 Карина Блынская – 18'     0:2 Анисина – 45+1'     1:2 Козыренко – 54'    

На 18-й минуте встречи защитница «Спартака» Карина Бакланова открыла счёт в матче. На 45+1-й минуте полузащитница Вероника Анисина удвоила преимущество красно-белых. Во втором тайме хозяйки поля сократили отставание в счёте. На 54-й минуте нападающая пермской команды Татьяна Козыренко поразила ворота москвичек с одиннадцатиметровой отметки.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвёртое место в Суперлиге, набрав десять очков в пяти матчах. «Звезда-2005» после аналогичного количества игр занимают шестую строчку в турной таблице с семью очками.

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