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Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
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Икер Касильяс: «Реал» — явный фаворит в «эль класико»

Икер Касильяс: «Реал» — явный фаворит в «эль класико»
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Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о грядущем матче 32-го тура испанской Примеры, в котором «сливочные» сыграют с «Барселоной». Матч состоится сегодня, 21 апреля.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что «Барселона» находится в упадке после того, как ей не удалось пройти в следующий раунд [Лиги чемпионов]. В «Реале» всё наоборот: команда находится в приподнятом настроении, обладает энергией и уверенностью. Прямо сейчас мадридский «Реал» — явный фаворит «эль класико». В случае победы он вынесет приговор Ла Лиге», — приводит слова Касильяса AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, матч «Реал» — «Барселона» начнётся в 22:00 мск.

После 31 тура Ла Лиги «Реал» набрал 78 очков и занимает первое место. «Барселона» заработала 70 очков и располагается на второй строчке.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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