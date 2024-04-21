ЭСК поддержала решение арбитра не ставить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) подтвердила правильность решения судьи Алексея Сухого не назначать 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 78-й минуте ответного полуфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0). Ранее сине-бело-голубые обратились в комиссию с просьбой оценить работу рефери в этом эпизоде.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» на 78 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» №14 Георгия Джикии в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №15 Вячеславом Караваевым не являлись очевидно наказуемыми, так как манера вступления в единоборство игрока команды «Спартак-Москва» не была безрассудной, контакт со стороны защитника с ногой атакующего игрока произошел уже после того, как нападающий завершил свое действие, пробив мяч в направлении ворот соперника, а степень его воздействия была минимальной и никак не повлияла на действие атакующего игрока, совершившего этот удар по воротам.

В связи с указанными обстоятельствами и по причине того, что мяч после удара покинул пределы поля и не остался в той зоне, в которую двигался игрок атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и назначить удар от ворот в данном пограничном эпизоде.

Также комиссия поддерживает действия ВАР, который в соответствии с протоколом, оценил решение арбитра как неочевидно ошибочное и правильно не вмешался в игровой эпизод по следующим причинам:

– нападающий завершил своё действие (нанёс удар по воротам);

– контакт между игроками не является безрассудным поведением;

– игрок не имел возможности контролировать мяч в связи с тем, что мяч покинул пределы поля», — сказано на сайте РФС.

Напомним, по результатам двух матчей с красно-белыми (2:1, 0:0) «Зенит» вышел в финал турнира.