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«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч 32-го тура Ла Лиги

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступит Виктор Гарсия Вердура. Матч начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Реала Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Пачеко, Галан, Туррьентес, Мерино, Захарян, Бекер, Оярсабаль, Барренечеа.

После 31 тура чемпионата Испании «Хетафе» набрал 39 очков и занимает 10-е место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «Реал Сосьедад» заработал 50 очков и располагается на шестой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в 6-м туре. В том противостоянии «Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» со счётом 4:3.