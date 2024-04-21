Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч 32-го тура Ла Лиги

«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч 32-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступит Виктор Гарсия Вердура. Матч начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Реала Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Пачеко, Галан, Туррьентес, Мерино, Захарян, Бекер, Оярсабаль, Барренечеа.

После 31 тура чемпионата Испании «Хетафе» набрал 39 очков и занимает 10-е место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «Реал Сосьедад» заработал 50 очков и располагается на шестой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в 6-м туре. В том противостоянии «Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» со счётом 4:3.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Захарян: хочу в следующем сезоне играть в еврокубках и забить больше голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android