Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эксперт турецкого футбола отреагировал на новость, что Бурук может возглавить «Спартак»

Эксперт турецкого футбола отреагировал на новость, что Бурук может возглавить «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов поделился мнением о главном тренере «Галатасарая» Окане Буруке, который по информации турецких СМИ может возглавить московский «Спартак».

«Окан — хороший тренер, но, думаю, это просто информационный вброс от турецких медиа. Не верю в правдивость этой новости по нескольким причинам. Во-первых, Бурука в «Галатасарае» всё устраивает — в прошлом году он сделал команду чемпионом, а в этом — борется за чемпионство. Его обожают болельщики. «Галатасарай» для него родная команда, с которой в своё время он выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а также множество раз чемпионат Турции.

Он говорил, что мечтает поработать в Европе, но, думаю, он говорил о топовых чемпионатах. На «Спартак» Окан «Галатасарай» не променяет и сам не уйдёт. Сейчас его всё устраивает.

Новость о «Спартаке» появилась не случайно — у него истекает контракт с «Галатасараем» в конце сезона. Вчера уже появилась новость, что «Галатасарай» готовит предложение. По нынешнему контракту Бурук зарабатывает где-то 570-580 тысяч евро в год. По новому контракту он может зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. И сегодня появляется новость, что им интересуется «Спартак» и будет какая-то сумасшедшая зарплата. Думаю, новость появилась не просто так. Это делается, чтобы руководство «Галатасарая» зашевелилось и всё решило.

Окан, конечно, хороший тренер, но это не звезда. Он ничего не добился в Европе, все успехи — в Турции. Он выигрывал чемпионат не только с «Галатасараем», но и с «Башакшехиром». Его «Галатасарай» хорошо сыграл в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы вылетел от первого же соперника — «Спарты». Не верю ни в то, что «Спартак» может так много предложить, ни в то, что Окан может поменять «Галатасарай» на «Спартак», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Спартак» предложил двухлетний контракт тренеру «Галатасарая» Окану Буруку — Yeni Asir
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android