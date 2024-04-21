Эксперт турецкого футбола отреагировал на новость, что Бурук может возглавить «Спартак»

Эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов поделился мнением о главном тренере «Галатасарая» Окане Буруке, который по информации турецких СМИ может возглавить московский «Спартак».

«Окан — хороший тренер, но, думаю, это просто информационный вброс от турецких медиа. Не верю в правдивость этой новости по нескольким причинам. Во-первых, Бурука в «Галатасарае» всё устраивает — в прошлом году он сделал команду чемпионом, а в этом — борется за чемпионство. Его обожают болельщики. «Галатасарай» для него родная команда, с которой в своё время он выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а также множество раз чемпионат Турции.

Он говорил, что мечтает поработать в Европе, но, думаю, он говорил о топовых чемпионатах. На «Спартак» Окан «Галатасарай» не променяет и сам не уйдёт. Сейчас его всё устраивает.

Новость о «Спартаке» появилась не случайно — у него истекает контракт с «Галатасараем» в конце сезона. Вчера уже появилась новость, что «Галатасарай» готовит предложение. По нынешнему контракту Бурук зарабатывает где-то 570-580 тысяч евро в год. По новому контракту он может зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. И сегодня появляется новость, что им интересуется «Спартак» и будет какая-то сумасшедшая зарплата. Думаю, новость появилась не просто так. Это делается, чтобы руководство «Галатасарая» зашевелилось и всё решило.

Окан, конечно, хороший тренер, но это не звезда. Он ничего не добился в Европе, все успехи — в Турции. Он выигрывал чемпионат не только с «Галатасараем», но и с «Башакшехиром». Его «Галатасарай» хорошо сыграл в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы вылетел от первого же соперника — «Спарты». Не верю ни в то, что «Спартак» может так много предложить, ни в то, что Окан может поменять «Галатасарай» на «Спартак», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.