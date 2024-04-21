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Игрок «Ростова» Азнауров: Карпин — топ-тренер, он даёт молодёжи возможность играть

Игрок «Ростова» Азнауров: Карпин — топ-тренер, он даёт молодёжи возможность играть
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Нападающий «Ростова» Имран Азнауров поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине, а также ответил на вопрос, какие советы даёт 55-летний специалист.

«Прибавлять надо во всём. Говорит, что не надо бояться. Показывать себя в дубле и в основе.

Является ли Карпин топ-тренером? Да, 100%. Он даёт возможность играть молодёжи. Мы стараемся проявлять себя, обыграли «Урал», к примеру», — приводит слова Азнаурова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Азнауров принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

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