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«Пари НН» проиграл 4 матча подряд в РПЛ, пропуская по 2+ гола в каждой встрече

«Пари НН» проиграл 4 матча подряд в РПЛ, пропуская по 2+ гола в каждой встрече
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Поражение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:4) стало для «Пари Нижний Новгород» четвёртым подряд. При этом в каждом из проигранных матчей команда Сергея Юрана пропускала два и более мячей.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 31'     0:2 Фомин – 44'     0:3 Фернандес – 57'     0:4 Бителло – 66'     1:4 Калинский – 90+1'    

В 22-м туре РПЛ «Пари НН» уступил «Балтике» со счётом 0:2. В 23-м туре нижегородская команда проиграла «Краснодару» со счётом 3:4. В 24-м туре «Пари НН» потерпел поражение в матче с «Оренбургом» (3:1).

Напомним, на 31-й минуте матча с «Динамо» счёт открыл нападающий Константин Тюкавин. На 44-й минуте второй гол бело-голубых забил полузащитник Даниил Фомин. На 57-й минуте защитник гостей Роберто Фернандес забил третий гол своей команды. На 65-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло укрепил преимущество своей команды. На 90-й минуте защитник «Пари НН» Николай Калинский забил гол, реализовав пенальти.

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