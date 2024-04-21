«Пари НН» проиграл 4 матча подряд в РПЛ, пропуская по 2+ гола в каждой встрече

Поражение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:4) стало для «Пари Нижний Новгород» четвёртым подряд. При этом в каждом из проигранных матчей команда Сергея Юрана пропускала два и более мячей.

В 22-м туре РПЛ «Пари НН» уступил «Балтике» со счётом 0:2. В 23-м туре нижегородская команда проиграла «Краснодару» со счётом 3:4. В 24-м туре «Пари НН» потерпел поражение в матче с «Оренбургом» (3:1).

Напомним, на 31-й минуте матча с «Динамо» счёт открыл нападающий Константин Тюкавин. На 44-й минуте второй гол бело-голубых забил полузащитник Даниил Фомин. На 57-й минуте защитник гостей Роберто Фернандес забил третий гол своей команды. На 65-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло укрепил преимущество своей команды. На 90-й минуте защитник «Пари НН» Николай Калинский забил гол, реализовав пенальти.