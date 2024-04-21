В «Пари НН» отреагировали на четвёртое поражение команды подряд

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на четвёртое поражение команды подряд в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Если три предыдущих проигрыша мне не рассматривали как серию, потому что играли в атакующий футбол и меняли рисунок игры на поле, то сегодня, к сожалению, игра не удалась. Период, который наступил, непростой для клуба. Я больше чем уверен, что команда соберётся. Ещё шесть игр до конца текущего сезона. Уже есть и управленческие решения, и спортивные решения, которые сегодня мы примем. Пока команда сохраняет 10-е место в таблице, но, чтобы не упасть ниже, будем принимать соответствующие решения», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.