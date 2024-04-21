Гендиректор «Пари НН»: вопросы к Юрану есть, но и доверие к тренеру есть

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что у клуба есть вопросы к главному тренеру Сергею Юрану на фоне неудачных результатов команды в Российской Премьер-Лиге.

«У нас после каждого матча разговор с Юраном. Не важно, какой результат. Мы всегда садимся и обсуждаем, почему такие результаты, какие и чьи ошибки были — тренерского штаба или игроков. Процесс не останавливается ни на один матч. Вопросы к Юрану есть, но и доверие есть», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Пари НН проигрывает на протяжении четырёх туров РПЛ подряд. Сегодня, 21 апреля, подопечные Юрана уступили московскому «Динамо» со счётом 1:4.