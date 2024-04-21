«Зенит» — «Оренбург»: хозяева повели после точного удара Клаудиньо
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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги — 2023/2024, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'
На 24-й минуте хозяева открыли счёт после точного обводящего удара Клаудиньо.
В нынешнем сезоне РПЛ соперники встречались в 10-м туре. В том противостоянии «Оренбург» на своём поле одержал победу со счётом 3:1.
После 23 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.
Комментарии
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