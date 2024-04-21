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Нападающий «Ахмата» Агаларов: у всей команды хорошие отношения с Адиевым

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов опроверг слухи о том, что команда не лучшим образом приняла нового главного тренера Магомеда Адиева.

— Писали, что команда не совсем приняла нового главного тренера.

— Говорят, в Москве кур доят. Этот бред комментировать даже не хочу. У всей команды хорошие отношения с Адиевым, конечно. Мы профессионалы, — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Адиев был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в начале нынешнего месяца. Вчера, 20 апреля, в матче 25-го тура чемпионата России грозненский клуб обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 23 очка и на данный момент занимает 14-е место. В следующем туре подопечные Адиева сыграют с «Сочи». Встреча состоится 25 апреля.