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Валерий Овчинников: ощущение, что «Пари НН» сглазили — команду надо окрестить святой водой

Валерий Овчинников: ощущение, что «Пари НН» сглазили — команду надо окрестить святой водой
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Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал поражение «Пари Нижний Новгород» от московского «Динамо» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла 21 апреля в Нижнем Новгороде. Она завершилась победой московского клуба со счётом 4:1.

«Такое ощущение, что команду кто-то сглазил. Команду надо окрестить святой водой. Так резко плохо не может быть. Другого варианту не вижу. Ощущение, что против Юрана идёт психологический заговор. Разговоры про «Спартак» тоже могут на нём сказываться. Думаю, что ситуация выправится. Не думаю, что команда может оказаться внизу таблицы. Справятся», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место. «Пари НН» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

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