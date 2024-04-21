«Ростов» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:30
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Сегодня, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начнётся в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 23 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 35 очков и расположился на седьмой строчке.
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды ранее встречались в 15-м туре. В том противостоянии красно-белые одержали победу над «Ростовом» со счётом 2:1.
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