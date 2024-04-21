«Ростов» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начнётся в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 35 очков и расположился на седьмой строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды ранее встречались в 15-м туре. В том противостоянии красно-белые одержали победу над «Ростовом» со счётом 2:1.