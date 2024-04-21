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Личка: за чемпионство «Динамо» уже вряд ли поборется

Личка: за чемпионство «Динамо» уже вряд ли поборется
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Нужно признать, что за чемпионство мы уже вряд ли поборемся. «Зенит» — опытная команда, и сомневаюсь, что они дадут отыграть такой отрыв. Нам нужно сохранить наше третье место и, возможно, смотреть в сторону «Краснодара», если он будет ошибаться. Теперь большой акцент на Кубке – впереди у нас дерби со «Спартаком», в котором не будет фаворита», – приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.

После 24 матчей чемпионата России московское «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место. На первом месте пребывает петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 50 очков.

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