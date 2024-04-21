«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

Завершился матч 34-го тура АПЛ, в котором встречались «Астон Вилла» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

На 31-й минуте гостей вывел вперёд нападающий Доминик Соланке, реализовав пенальти. На 45+1-й минуте «Астон Вилла» сравняла счёт в матче усилиями нападающего Моргана Роджерса, которому ассистировал нападающий Леон Бэйли. На 57-й минуте забил полузащитник хозяев Мусса Диаби. Голевую передачу на свой счёт в этой атаке записал нападающий Олли Уоткинс. На 78-й минуте третий мяч в составе гостей забил Леон Бэйли. Олли Уоткинс отдал вторую голевую передачу в этом матче.

«Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 34 матча. «Борнмут» находится на 13-м месте, заработав 42 очка.

Ранее были сыграны ещё несколько матчей 34-го тура АПЛ: «Эвертон» на своём поле обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:0, а «Вест Хэм Юнайтед» разгромно уступил «Кристал Пэлас» со счётом 2:5.