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«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Борнмутом» в матче АПЛ
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Завершился матч 34-го тура АПЛ, в котором встречались «Астон Вилла» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Соланке – 31'     1:1 Роджерс – 45+1'     2:1 Диаби – 57'     3:1 Бэйли – 78'    

На 31-й минуте гостей вывел вперёд нападающий Доминик Соланке, реализовав пенальти. На 45+1-й минуте «Астон Вилла» сравняла счёт в матче усилиями нападающего Моргана Роджерса, которому ассистировал нападающий Леон Бэйли. На 57-й минуте забил полузащитник хозяев Мусса Диаби. Голевую передачу на свой счёт в этой атаке записал нападающий Олли Уоткинс. На 78-й минуте третий мяч в составе гостей забил Леон Бэйли. Олли Уоткинс отдал вторую голевую передачу в этом матче.

«Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 34 матча. «Борнмут» находится на 13-м месте, заработав 42 очка.

Ранее были сыграны ещё несколько матчей 34-го тура АПЛ: «Эвертон» на своём поле обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:0, а «Вест Хэм Юнайтед» разгромно уступил «Кристал Пэлас» со счётом 2:5.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Гейе – 29'     2:0 Макнил – 76'    
Англия - Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
5 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Олисе – 7'     2:0 Эзе – 16'     3:0 Палмиери – 20'     4:0 Матета – 31'     4:1 Антонио – 40'     5:1 Матета – 64'     5:2 Дин Хендерсон – 89'    
Турнирная таблица АПЛ
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