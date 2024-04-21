Роман Тугарев: «Ростов» сейчас самая стабильная команда в РПЛ

Нападающий «Ростова», выступающий на данный момент на правах аренды за московское «Торпедо», Роман Тугарев прокомментировал выступление южной команды в весенней части нынешнего сезона РПЛ, а также поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина в «Спартак».

«Ростовчане – молодцы. Набрали хороший ход. Если выиграют у «Спартака», могут побороться за тройку. «Ростов» сейчас самая стабильная команда в РПЛ в весеннем отрезке. Он больше всех набрал очков за март».

— Карпина прочат в тренеры «Спартака». Верите, что такое может быть?

— Не знаю. В принципе, почему нет? Решение будет принимать сам Карпин.

— Он потянет «Спартак»? У него первый раз там не получилось?

— Карпин потянет всё что угодно, — приводит слова Тугарева Евро-Футбол.Ру.

Напомним, сегодня состоится матч 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

После 23 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. Команда ещё ни разу не проиграла в весенней части нынешнего сезона РПЛ. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 35 очков и расположился на седьмой строчке.