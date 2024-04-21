Игрок «Зенита» Артур прокомментировал победу над «Оренбургом»

Футболист петербургского «Зенита» Артур высказался о победе над «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Знали, насколько игра важна, что «Краснодар» сократил отставание. Понимали, что нужна победа. В первом тайме очень хорошо контролировали игру, создавали много моментов. К сожалению, во втором тайме пропала гармония в командных действиях. Обсудили в раздевалке, что второй тайм не удался. Но это часть процесса, становления. Много разных факторов: частично усталость, нервы. Главное, что победили и набрали три очка. Надо делать выводы и не повторять таких таймов», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.