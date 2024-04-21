Хотулёв: «Оренбург» наиграл на ничью в матче с «Зенитом», обидное поражение

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором поволжская команда уступила со счётом 0:1.

«Я сказал в перерыве, что мы были готовы играть вторым номером. Пропустили, но во втором тайме смогли переломить. Не скажу, что мы совсем заслуживали проиграть. Как минимум на ничью мы наиграли. Обидно», — передаёт слова Хотулёва корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Единственный гол в матче был забит на 23-й минуте. Хозяева повели в счёте после точного обводящего удара полузащитника Клаудиньо. Ему ассистировал нападающий Матео Кассьерра.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.